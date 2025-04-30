Поводиться як дитина: подружжя застукало ведмедя за незвичним заняттям

В американському штаті Коннектикут стався курйозний інцидент. Подружжя зняло на відео, як чорний ведмідь розважається та катається на дитячій гірці на їхньому подвірʼї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Курйозні кадри дуже швидко розлетілися мережею. На них видно, як сім'я здивована, побачивши справжнього ведмедя у своєму дворі.

Він зараз спуститься? О, Боже,

– мовиться у відео.

Зрештою, так і сталося. Ведмідь скотився дитячою гіркою вниз та трохи походив територією, немов оцінюючи, з чим ще можна погратися.

Ведмідь розважається на гірці: дивіться відео

Що відомо про чорних ведмедів

Чорний ведмідь (американський чорний ведмідь) – це найпоширеніший вид ведмедів у Північній Америці. Зазвичай вони виростають у 2 метри завдовжки, а їхня вага складає від 50 до 250 кілограмів. Вони всеїдні, але до 85% їхнього раціону складають рослинні продукти – ягоди, фрукти, жолуді, мед. Також можуть їсти комах, рибу, дрібних тварин.

Загалом, чорні ведмеді не агресивні щодо людей і здебільшого уникають контактів. Однак вони можуть стати небезпечними, якщо:

Їх загнати в кут або налякати.

Ведмедиця захищає дитинчат.

Вони звикли до їжі людей (наприклад, поблизу кемпінгів або міст).

Відчувають сильний голод (особливо наприкінці літа/восени).

Напади на людей – дуже рідкісні, але іноді трапляються. Переважно – через неправильну поведінку людей: наближення, годування, залишення їжі на відкритому повітрі.