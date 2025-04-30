Поводиться як дитина: подружжя застукало ведмедя за незвичним заняттям
- У Коннектикуті подружжя зняло на відео чорного ведмедя, який катається на дитячій гірці у їхньому дворі.
- Чорні ведмеді не агресивні, але можуть бути небезпечними, якщо їх налякати або вони звикли до їжі людей.
- Чорний ведмідь є найпоширенішим видом ведмедів у Північній Америці, зазвичай виростає до 2 метрів і важить від 50 до 250 кілограмів.
В американському штаті Коннектикут стався курйозний інцидент. Подружжя зняло на відео, як чорний ведмідь розважається та катається на дитячій гірці на їхньому подвірʼї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Курйозні кадри дуже швидко розлетілися мережею. На них видно, як сім'я здивована, побачивши справжнього ведмедя у своєму дворі.
Він зараз спуститься? О, Боже,
– мовиться у відео.
Зрештою, так і сталося. Ведмідь скотився дитячою гіркою вниз та трохи походив територією, немов оцінюючи, з чим ще можна погратися.
Ведмідь розважається на гірці: дивіться відео
Що відомо про чорних ведмедів
Чорний ведмідь (американський чорний ведмідь) – це найпоширеніший вид ведмедів у Північній Америці. Зазвичай вони виростають у 2 метри завдовжки, а їхня вага складає від 50 до 250 кілограмів. Вони всеїдні, але до 85% їхнього раціону складають рослинні продукти – ягоди, фрукти, жолуді, мед. Також можуть їсти комах, рибу, дрібних тварин.
Загалом, чорні ведмеді не агресивні щодо людей і здебільшого уникають контактів. Однак вони можуть стати небезпечними, якщо:
- Їх загнати в кут або налякати.
- Ведмедиця захищає дитинчат.
- Вони звикли до їжі людей (наприклад, поблизу кемпінгів або міст).
- Відчувають сильний голод (особливо наприкінці літа/восени).
Напади на людей – дуже рідкісні, але іноді трапляються. Переважно – через неправильну поведінку людей: наближення, годування, залишення їжі на відкритому повітрі.