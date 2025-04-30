Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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На оприлюднених кадрах ми можемо побачити антарктичних смугачів. Такий вид зустрічається в усіх океанах Південної півкулі. Цей вид китів припливає до крижаного континенту на антарктичне літо, щоб живитися крилем. На зиму кити відпливають північніше, в тепліші води для розмноження. Хоча деякі смугачі можуть зимувати в Антарктиці.

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Цікаво знати! Антарктичні смугачі – один з найменших з родини смугачевих китів, кажуть дослідники. Його довжина становить 7 – 9 метрів, деякі особини сягають 10 метрів, але таке трапляється рідко. Їхня вага складає до 10 тонн, але здебільшого коливається в районі 5 – 6 тонн. Самиці зазвичай трохи більші за самців.

Цей кит зазвичай швидко переміщується між крижинами, показуючи лише спину з характерним плавцем, за яким його можна здалеку розпізнати. Цей плавець – серповидний, закруглений і загострений водночас. Через таку маневреність антарктичний смугач досить складний для досліджень: зафіксувати зустріч з ним, а тим паче виміряти його чи відібрати біопсії – велика удача,

– наголосили дослідники.

Попри усю складність, науковцям таки усміхнулася удача. Раніше українські полярники вперше представили записи голосу косаток, зафіксовані у затоці Коллінз за допомогою акустичних тралень.