Національний антарктичний науковий центр опублікував аудіо, на якому імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток, повідомляє 24 Канал.

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Як полярники виявили косаток

Як розповіли науковці, є різні способи записування звуків. Один з них – акустичні тралення під час руху суден, зокрема "Ноосфери", або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції. Саме так були записані звуки косаток, які ви чуєте.

10 лютого 2024 року ми працювали в затоці Коллінз й побачили на крижинах 11 морських леопардів. Тож коли висаджувалися на острів, біля пришвартованого човна лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків. Але потім на записі несподівано виявили звуки групи косаток типу "В" (великі), які переважно полюють на тюленів,

– розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

За звуками вчені з'ясували, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони шукали тюленів.

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"Побачити косаток в районі нашої станції можна нечасто, зазвичай до 10 разів за рік. Водночас розшифровка записів показує, що косатки присутні поруч регулярно, навіть коли ми їх не бачимо за айсбергами та скупченнями льоду", – пояснює біологиня НАНЦ Оксана Савенко.

Наведені науковцями сигнали дуже короткі, тому для відтворення трек уповільнили до 10 – 12% від оригінальної швидкості. Ці сигнали знаходяться переважно в ультразвуковому діапазоні, який не є доступним для сприйняття людини.

Як розповіли полярники, що імпульсні звуки ці хижаки створюють не голосовими зв'язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині.

До речі, Юрій Лишенко, український полярник, під час повномасштабного вторгнення Росії був в Антарктиді, а після повернення в Україну вступив до Збройних сил і отримав поранення. Після ампутації ноги Лишенко навчився ходити на протезі і повернувся до роботи в Антарктиді.