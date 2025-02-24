Про "бойового пінгвіна" розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, пише 24 Канал.

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Полярник очолив групу штурмовиків після повернення з експедиції

Харків'янин Юрій Лишенко – один з найдосвідченіших українських полярників. Він встиг попрацювати у двох найсуворіших регіонах планети – Арктиці та Антарктиці.

Знання Юрієм морської справи стало в пригоді під час підготовки до першого рейсу криголама "Ноосфера" у 2021 році.

Він доклав чимало зусиль, щоб лише за 5 місяців з часу придбання британського "Джеймса Кларка Росса" перереєструвати судно на "Ноосферу" і повністю його зібрати до першого антарктичного сезону, який почався за місяць до повномасштабного вторгнення Росії.



Юрій Лишенко / Фото НАНЦ

В останній своїй річній експедиції (27-ма УАЕ) Юрій Лишенк мав важливу місію. Він брав участь у "пересадці серця" станції "Академік Вернадський" – заміні старих британських дизелів на нові, ощадніші та екологічніші.

Для цієї роботи полярник вирушив в Антарктику трохи раніше всієї експедиції. Саме поки він діставався крижаного континенту, почалось повномасштабне вторгнення Росії.

Після повернення з експедиції, навесні 2023 року, Юрій пішов захищати Україну. Попри свій вік, чоловік очолив групу штурмовиків 54-ї окремої механізованої бригади.

Як Юрій Лишенко отримав поранення, але продовжив улюблену справу

Лишенко воював на Донбасі, а також захищав рідну Харківщину. Наприкінці жовтня 2023 року прямо в їхній окоп прилетіла ворожа міна.

Юрій дивом вижив, але отримав тяжке поранення, унаслідок якого частину ноги довелося ампутувати.



Юрій Лишенко / Фото НАНЦ

"Тепер я став антарктичним піратом: з однією ногою та пінгвіном на плечі", – перебуваючи в лікарні, жартував чоловік і будував плани повернутися в Антарктику.

Минуло півтора року з часу поранення. Юрій відновився, навчився ходити на протезі та знову працює в НАНЦ. На початку лютого він здійснив свою мрію: вирушив у сезонну експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Там він проводить оцінку, як працюють нові дизелі, адже його знання та досвід в цьому плані – унікальні.