Мова йде про П'яту та Шосту симфонії знаменитого композитора. Чому він присвятив їх українцю і про кого йде мова – розповідає 24 Канал.

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Кому присвятив симфонії Бетховен

Друг, якому Людвіг ван Бетховен присвятив П'яту та Шосту симфонії – граф Андрій Розумовський, син останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, дипломат та посол Російської імперії у Відні.

П'ята симфонія Бетховена: дивіться відео

Андрій Кирилович здобув якісну освіту в батьківському палаці у Глухові, а згодом вищу освіту здобував у Страсбурзі. Після знищення гетьманату родина Розумовських переїхала до столиці імперії, де Андрій Розумовський товаришував з сином Катерини II і вона, боячись впливу Розумовського, відправила його з дипломатичною місією спершу в Неаполь, пізніше у Стокгольм та у Відень.

Саме у Відні Андрій Розумовський познайомився з Бетховеном. До 1807 року Розумовський працював дипломатом, а опісля звільнення зосередився на меценатстві та активно сприяв творчості знаменитого композитора. Тому Бетховен змінив присвяту у П'ятій симфонії, яка спершу була присвячена графу Опперсдорфу. Шосту симфонію композитор також присвятив своєму другові та покровителю.

Шоста симфонія Бетховена: дивіться відео

Цікаво, що через дружбу з Розумовським у своїй творчості Бетховен також звертався і до українських народних мотивів у своїй творчості.