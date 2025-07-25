"Вже не повернуться": пташенята зіркових лелек Грицика та Одарки покинули батьківське гніздо

Молоді лелеки з Полтавщини залишили рідне гніздо, щоб розпочати самостійне життя. Багато українців стежили у мережі за їхньою історією від народження.

Ця зграє уже найближчим часом полетить в Африку. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на фейсбук-сторінку Ірини Саражинської, яка є фахівчинею з питань птахів.

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Що відомо про відліт птахів?

За словами Саражинської, молоді лелеки покинули батьківське гніздо 24 липня. Раніше користувачі обрали їм імена – Міннехаха, Ірпінь, Джессіка і Лесик. Разом з ними полетів і "залітний" Валєра – птах, який напередодні переночував у їхньому гнізді.

Жінка наголосила, що спостерігаючи за вильотом птахів із гнізда, навіть не спало на думку, що вони вже не повернуться туди, як щоразу робили раніше.

Проте рано чи пізно має настати цей день. День, коли сумно, бо треба прощатися. День, коли радісно, бо молоді лелеки успішно стали на крило й почали самостійне життя,

– зазначила вона.

Момент відльоту птахів із гнізда спіймала камера відеоспостереження. Саражинська опублікувала відео і розповіла, що тоді вона і колеги "проводжали лелеченят поглядами, але точно ще не були готові відпустити назавжди".

Як лелеченята Грицика та Одарки покидали батьківська гніздо: дивіться відео

Зазначимо, що лелеки зазвичай летять з України у серпні чи вересні, залежно від регіону та погодних умов. Повертаються для гніздування вони аж навесні.

Працівники Пирятинського національного природного парку вже кілька років уважно спостерігають за одним із лелечих гнізд, що розташоване в Полтавській області. У цьому гнізді тривалий час жила пара лелек, яких назвали Грицьком і Одаркою. Завдяки цілодобовій онлайн-трансляції кожен охочий має змогу стежити за їхнім життям у реальному часі.

Раніше ми розповідали про лелеченя Катрусю, яку батько викинув із гнізда. Люди врятували її. Якийсь час пташка жила у центрі реабілітації, а потім полетіла з новою зграєю.