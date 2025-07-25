Эта стая уже в ближайшее время полетит в Африку. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук-страницу Ирины Саражинской, которая является специалистом по вопросам птиц.

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Что известно об отлете птиц?

По словам Саражинской, молодые аисты покинули родительское гнездо 24 июля. Ранее пользователи выбрали им имена – Миннехаха, Ирпень, Джессика и Лесик. Вместе с ними улетел и "залетный" Валера – птица, который накануне переночевал в их гнезде.

Женщина отметила, что наблюдая за вылетом птиц из гнезда, даже не пришло в голову, что они уже не вернутся туда, как каждый раз делали раньше.

Однако рано или поздно должен наступить этот день. День, когда грустно, потому что надо прощаться. День, когда радостно, потому что молодые аисты успешно стали на крыло и начали самостоятельную жизнь,

– отметила она.

Момент отлета птиц из гнезда поймала камера видеонаблюдения. Саражинская опубликовала видео и рассказала, что тогда она и коллеги "провожали аистят взглядами, но точно еще не были готовы отпустить навсегда".

Как аистята Грицика и Одарки покидали родительское гнездо: смотрите видео

Отметим, что аисты обычно летят из Украины в августе или сентябре, в зависимости от региона и погодных условий. Возвращаются для гнездования они только весной.

Работники Пирятинского национального природного парка уже несколько лет внимательно наблюдают за одним из аистовых гнезд, что расположено в Полтавской области. В этом гнезде длительное время жила пара аистов, которых назвали Грицьком и Одаркой. Благодаря круглосуточной онлайн-трансляции каждый желающий имеет возможность следить за их жизнью в реальном времени.

Ранее мы рассказывали о аистёнке Катре, которую отец выбросил из гнезда. Люди спасли ее. Какое-то время птичка жила в центре реабилитации, а потом улетела с новой стаей.