Дівчина думала, що підгодовує бобра, але потім дізналась правду

Туристка з Британії, на ім'я Нісса Шарма з Манчестера побачила милу тваринку у Празі і вирішила погодувати її. Дівчина була переконана, що перед нею бобер, але згодом з'ясувалося, що це не так.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @nissesharma.

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Милу тваринку жінка побачила під час прогулянки набережною чеської столиці. Вона мала із собою сендвічі, тож вирішила підгодувати милу тваринку.

Я подорожувала до Праги, щоб дослідити місто детальніше, оскільки була тут кілька разів, але ніколи не гуляла біля берегів. Цього разу вирішила прогулятися до води й побачила тварину, яка підплила близько до каміння, де можуть стояти люди,

– розповіла Шарма.

Спершу дівчина думала, що перед нею бобер. Жінка ніколи раніше не бачила бобра в реальному житті, але їх часто зображують дружніми у мультфільмах, тому вона почала годувати звірятко.

Дівчина думала, що підгодовує бобра: дивіться відео

Ким тваринка виявилася насправді

Згодом дівчина показала фото своїм родичам і ті розкрили правду. Весь цей час дівчина годувала не бобра, а нутрію.

Коли показала відео батькам, вони мене поправили. Виявилося, що годувала не бобра, а гризуна, якого називають нутрією. Було так смішно, що я хвалилася перед сім'єю, як годувала бобра, а виявилося, що це те, що чехи називають водяним щуром,

– додала дівчина.

Цікаво знати! Нутрія та бобер – це водоплавні гризуни, але вони належать до різних видів і сильно відрізняються зовні. У нутрії довгий, круглий, "щурячий" хвіст, тоді як у бобра він широкий і плаский, схожий на лопатку. Бобри будують хатки й дамби з гілок, а нутрії риють нори в берегах і не створюють складних споруд. Нутрія менша за розміром (до 9 кілограмів), а бобри можуть важити понад 20 кілограмів.

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