Дівчина знайшла справжній скарб на блошиному ринку: він коштував усього 3 долари

Студентка з Італії знайшла на блошиному ринку тарілку рідкісну тарілку. Вона придбала її усього за 3 долари, хоча насправді її ціна може бути у рази більшою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на форум Reddit.

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Що відомо про унікальну тарілку

22-річна студентка Констанца, яка протягом останнього року колекціонує кераміку, поповнила свою колекцію рідкісною тарілкою. Її мисливиця за скарбами знайшла на блошиному ринку.

Я була скептично налаштована, коли вперше побачила її, бо навряд чи хтось викине цінну тарілку, але все одно купила,

– пояснила своє рішення студентка.

Повернувшись додому і проаналізувавши керамічний виріб, дівчина припустила, що він може коштувати до 84 доларів.



Знахідка студентки на блошиному ринку / Фото Reddit

Студентка зауважила, що значна частина виробів, які вона бачить на прилавках блошиних ринків, походять з Італії й датовані 1960 – 1980-ми роками. Хоча іноді вона знаходить португальські та французькі тарілки.

Ви не повірите, скільки гарних речей можна знайти навколо, якщо знати, де шукати. Я ціную секонд-хенди як можливість зменшити кількість відходів,

– розповіла Констанца.

Користувачі Reddit були в захваті від цієї знахідки. Вони зазначили, що дівчина має талант до пошуку цікавих речей.