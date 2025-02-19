Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також У Литві з'явилася скульптура Путіна: диктатора зобразили у вигляді члена

Що відомо про інцидент

22-річний турист вперше подорожував країною і через мовний бар'єр проїхав понад 600 миль (965 кілометрів) у протилежному напрямку. Повідомивши водію пункт призначення, чоловік спокійно заснув у дорозі. Однак прокинувшись, замість тропічних пляжів він побачив навколо себе лише гори.

З'ясувалося, що через неправильну вимову назви острова таксист зрозумів його не так і повіз у зовсім інше місце – в містечко Дой Тао на півночі країни.

Довідка. Назва "Ко Тао" (що вимовляється як "Чо Тау") легко сплутати з "Дой Тао", особливо для іноземця, який не знайомий із місцевою мовою. До того ж навіть якби таксист правильно зрозумів пункт призначення, до острова Ко Тао не можна дістатися автомобілем – необхідно переправлятися на поромі.

Це непорозуміння коштувало французькому туристу майже 200 доларів.



Турист проїхав 1000 кілометрів не в той бік / Фото Unsplash

Чим все закінчилося

На щастя, розгубленому туристу допомогли поліцейські. Правоохоронці пояснили йому правильну вимову назви острова, поселили в готелі та допомогли знайти транспорт назад. Наступного ранку Жака відправили до столиці на вантажівці з капустою. Потім він таки зміг дістатися справжнього місця призначення.