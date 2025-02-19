Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно об инциденте

22-летний турист впервые путешествовал по стране и из-за языкового барьера проехал более 600 миль (965 километров) в противоположном направлении. Сообщив водителю пункт назначения, мужчина спокойно заснул в дороге. Однако проснувшись, вместо тропических пляжей он увидел вокруг себя лишь горы.

Выяснилось, что из-за неправильного произношения названия острова таксист понял его не так и повез в совсем другое место – в городок Дой Тао на севере страны.

Справка. Название "Ко Тао" (произносится как "Чо Тау") легко спутать с "Дой Тао", особенно для иностранца, который не знаком с местным языком. К тому же даже если бы таксист правильно понял пункт назначения, до острова Ко Тао нельзя добраться на автомобиле – необходимо переправляться на пароме.

Это недоразумение стоило французскому туристу почти 200 долларов.



Турист проехал 1000 километров не в ту сторону / Фото Unsplash

Чем все закончилось

К счастью, растерянному туристу помогли полицейские. Правоохранители объяснили ему правильное произношение названия острова, поселили в отеле и помогли найти транспорт обратно. На следующее утро Жака отправили в столицу на грузовике с капустой. Затем он таки смог добраться до настоящего места назначения.