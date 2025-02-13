"Це дуже сумно": блогерка купила загублену валізу і показала, що знайшла всередині

Блогерка, на ім'я Бекі купила загублений в аеропорту багаж у надії знайти там щось цікаве. Вона була приємно здивована знахідками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Що було всередині загубленої валізи

Жінка придбала чужу загублену валізу за 129,99 фунта стерлінгів. Вона навіть не уявляла, що на неї може чекати всередині. Але те, шо вона виявила, перевершило всі очікування. Усередині валізи Бекі виявилися:

чоботи UGG,

босоніжки Juicy Couture,

новий одяг,

пристрої для укладання волосся і навіть білий iPad.

На додачу до цих знахідок вона виявила кілька карток із зображенням покемонів.

Що знайшла дівчина всередині загубленої валізи: дивіться відео

Де дівчина взяла валізу

Як відомо, інколи в аеропортах губляться валізи. На щастя, стається це не часто, але навіть якщо це трапляється, то багаж намагаються повернути власнику. Коли це неможливо зробити, то валізи перепродають разом з усім вмістом. Дедалі більше людей цікавляться цією незвичайною можливістю, купуючи забуті речі, не знаючи, що всередині.

За словами Бекі, компанії, що займаються перепродажем загубленого багажу, як-от Undelivrd, допомагають речам знайти нове життя, замість того щоб вирушати на звалище. Представник компанії пояснив, що великі перевізники, зіткнувшись із непотрібними посилками, в кінцевому підсумку передають їх таким сервісам для перепродажу.

Реакція соцмереж

Однак не всі ставляться до подібних покупок з ентузіазмом. Деякі підписники Бекі в соцмережах висловили розчарування, зазначаючи, що втрата багажу для власників – це трагедія.

Дуже сумно бачити це. Я думаю про те, як сім'я шукає свій багаж, авіакомпанія не допомагає їй, а потім хтось купує мої речі й радіє знахідкам,

– написав користувач.

Інші, навпаки, підтримали ідею, назвавши купівлю "захопливим експериментом" і "чудовою угодою".