Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на медіа GBnews.
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Що відомо про витівки кота
Інцидент стався ще 9 лютого, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Члени екіпажу одразу ж почали пошуки і знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.
Однак спроби упіймати кота, нічого не дали. І наляканий кіт втік до дальших відсіків літака. Інженери намагалися дістатися до нього, знявши передні панелі вантажного відсіку, але і ці зусилля виявилися марними.
Літак стояв на землі 2 дні / Фото Unsplash
Чим усе закінчилося
Тварину вдалося знайти, коли двері літака залишили відчиненими – він просто спустився сходами. Після інциденту літак Boeing 737 залишався на землі два дні.
Довідка. Якщо тварини потрапляють у внутрішні частини літака, це може створити серйозні загрози безпеці. Дрібні гризуни, птахи чи комахи можуть перегризати або замикати електропроводку, що спричинить збої в роботі навігаційних систем, зв’язку чи навіть керування літаком.
А більші тварини можуть застрягати в гідравлічних або вентиляційних системах, що впливає на охолодження, подачу кисню чи управління літаком.
Як ми бачимо, навіть маленька тварина може призвести до серйозної авіакатастрофи. Тому авіакомпанії активно використовують заходи безпеки.