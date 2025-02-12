Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про лосося-втікача

Як пояснила компанія, зі штучного вольєра під час шторму вирвалося орієнтовно 27 000 риб. Аби повернути рибу назад, компанія дозволила займатися риболовлею у зоні пошуку.

Ба більше, рибалкам пропонують 500 крон, що складає приблизно 44 долари за рибину. Лосося потрібно здавати у спеціальні приймальні пункти.

Довідка. Фермерський і дикий лосось мають суттєві відмінності в харчуванні, кольорі, складі корисних речовин та навіть у смаку. Дикий лосось виловлюється в природних умовах – океанах, морях, річках. Тим часом фермерський лосось вирощується на спеціальних рибних фермах у штучних водоймах або сітках у морі.



У Норвегії рибалкам платитимуть гроші за лосося-втікача / Фото Unsplash

Чому це важливо

Фермерський лосось загрожує дикій популяції, оскільки поширює морських вошей і створює конкуренцію за нерестовища.

За оцінками дослідників, дві третини дикого лосося в Норвегії мають генетичне втручання через контакти з фермерською рибою. У 2024 році чисельність дикого лосося в країні досягла історичного мінімуму, через що влада заборонила вилов у понад 30 річках.