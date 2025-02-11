Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт компанії.

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Що відомо про вакансію

Компанія пропонує кандидатам зарплату у розмірі 8 тисяч доларів на місяць, або ж 100 тисяч доларів на рік. Крім того, кандидати подорожуватимуть світом у пошуках найкращих ліків проти алкогольної інтоксикації.

Якщо вірити інформації в оголошенні, засоби від похмілля та міські легенди потрібно вивчати на Сицилії, в:

Пуерто-Рико,

Німеччині,

Естонії,

Таїланді,

Японії,

Шотландії.

За словами роботодавця, ця роль не для людей зі слабкими нервами, оскільки деякі з народних засобів насправді викликають шок.

Ми, без сумніву, вважаємо, що маємо найкращий засіб від похмілля. Але для того, щоб залишатися на вершині, шукаємо шляхи вдосконалення продукту. Наш новий співробітник допоможе оцінити світові тенденції,

– мовиться в заяві.



Компанія шукає кандидата на посаду експерта з похмілля / Фото Unsplash

Які вимоги до кандидатів

Від кандидатів на посаду вимагають:

досвід вживання алкогольних напоїв,

вік старше 18 років,

наявність закордонного паспорта, термін дії якого закінчується не менше, аніж через 12 місяців.

Успішний кандидат має бути відкритою особистістю, любити подорожувати й бути в курсі всіх останніх соціальних тенденцій, оскільки він документуватиме свій досвід в інтернеті. Тому на цю роль найкраще підійде той, хто комфортно почувається перед камерою.

Цікаво! Понад 700 людей вже подали заявки на цю посаду, і кількість претендентів невпинно зростає з кожним днем.