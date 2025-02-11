Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт компании.

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Что известно о вакансии

Компания предлагает кандидатам зарплату в размере 8 тысяч долларов в месяц, или 100 тысяч долларов в год. Кроме того, кандидаты будут путешествовать по миру в поисках лучших лекарств против алкогольной интоксикации.

Если верить информации в объявлении, средства от похмелья и городские легенды нужно изучать на Сицилии, в:

Пуэрто-Рико,

Германии,

Эстонии,

Таиланде,

Японии,

Шотландии.

По словам работодателя, эта роль не для слабонервных, поскольку некоторые из народных средств на самом деле вызывают шок.

Мы, без сомнения, считаем, что имеем лучшее средство от похмелья. Но для того, чтобы оставаться на вершине, ищем пути совершенствования продукта. Наш новый сотрудник поможет оценить мировые тенденции,

– говорится в заявлении.



Компания ищет кандидата на должность эксперта по похмелью / Фото Unsplash

Какие требования к кандидатам

От кандидатов на должность требуют:

опыт употребления алкогольных напитков,

возраст старше 18 лет,

наличие загранпаспорта, срок действия которого заканчивается не менее, чем через 12 месяцев.

Успешный кандидат должен быть открытой личностью, любить путешествовать и быть в курсе всех последних социальных тенденций, поскольку он будет документировать свой опыт в интернете. Поэтому на эту роль лучше всего подойдет тот, кто комфортно чувствует себя перед камерой.

Интересно! Более 700 человек уже подали заявки на эту должность, и количество претендентов неуклонно растет с каждым днем.