Навіть трохи моторошно: дівчина побачила цікаву деталь на старому фото

Американка Прісцилла Блейзер з містечка Егг-Гарбор-Сіті переглядала старий фотоальбом та побачила цікаву деталь. На старій світлині своєї двоюрідної прабабусі дівчина впізнала себе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @priscillablazer.

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Що помітила дівчина

У тіктоці вона розповіла, що побачила фото своєї родички, яка жила з 1898 по 1974 рік. Побачивши світлину, вона не повірила власним очам. Річ у тім, що вона була дуже схожа на свою прабабусю.

Ніколи не бачила її фотографій і подумати не могла, наскільки вона схожа на мене, особливо у молодості,

– зізналася Блейзер.



Прісцилла Блейзер дуже схожа на далеку родичку / Скриншот

Блейзер наголосила, що це – просто божевілля. Тепер вона прагне дізнатися більше про Емелін та інших своїх предків.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були вражені тим, наскільки дівчина схожа на свою родичку. Ось, які коментарі вони залишали: