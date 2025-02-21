Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @priscillablazer.

Смотрите также Девушка нашла настоящее сокровище на блошином рынке: оно стоило всего 3 доллара

Что заметила девушка

В тиктоке она рассказала, что увидела фото своей родственницы, которая жила с 1898 по 1974 год. Увидев фотографию, она не поверила собственным глазам. Дело в том, что она была очень похожа на свою прабабушку.

Никогда не видела ее фотографий и подумать не могла, насколько она похожа на меня, особенно в молодости,

– призналась Блейзер.



Присцилла Блейзер очень похожа на дальнюю родственницу / Скриншот

Блейзер подчеркнула, что это – просто безумие. Теперь она стремится узнать больше об Эмелин и других своих предках.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были поражены тем, насколько девушка похожа на свою родственницу. Вот, какие комментарии они оставляли: