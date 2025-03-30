Дівчина знайшла великодні яйця, які були пофарбовані ще у минулому столітті

Дівчина шокувала мережу своєю фантастичною історією. Гортаючи сімейний альбом, вона усвідомила, що подаровані бабусею великодні яйця були пофарбовані її у минулому столітті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку у тіктоці @catalina.ann.

Дивіться також Великодній декор за безцінь: як з кульки і серветки зробити вазу для дому

Каталіна Енн у своєму ролику у тіктоці розповіла, що нещодавно її бабуся подарувала їй гарно пофарбовані великодні яйця. Одного дня дівчина вирішила погортати сімейний альбом з фотографіями початку 1990-х років.

Серед знімків було фото, на якому її батьки фарбують великодні яйця. Наступна світлина зображала вже задекоровані яйця. Дівчина була шокована, впізнавши в цих яйцях ті самі, які бабуся нещодавно подарувала їй у реальному житті.

Як виглядають яйця: дивіться відео

Ще донедавна дівчина вважала їх декоративними та порожнистими. Однак, почувши всередині "невеликий шум", вирішила розкрити одне з них. Всередині було справжнє яйце, яке за десятиліття повністю затверділо.

Цікаво! Якщо яйце залишити в сухому середовищі, з часом волога з нього випарується. Шкаралупа може тріскатися, а білок і жовток перетворяться на щільну, зморщену масу, схожу на муміфіковану субстанцію. Але їсти його ні в якому разі не можна!

Реакція мережі

Своєю історією дівчина поділилася у тіктоці, де відео швидко стало вірусним, набравши понад 6,8 мільйона переглядів. Користувачі мережі дивувалися, як яйця не почали пахнути за стільки років. Також були й ті, хто критикував дівчину за те, що вона розбила сімейну реліквію. Вони писали такі коментарі:

"Бабуся берегла їх 35 років, а ти розбила їх за 5 хвилин".

"Як вони не пахли стільки років?".

"Ви зламали антикваріат".

Раніше ми писали про чоловіка, який знайшов десерт у морозилці бабусі, якому було 35 років.