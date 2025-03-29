Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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Така знахідка спричинила бурхливе обговорення у мережі, адже морозиво лежало у морозилці 35 років. Чоловік поділився світлинами на форумі Reddit.
Я знайшов у морозилці моєї бабусі сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років,
– написав він.
На кадрах видно 2 банки сорбету:
- зі смаком персика,
- з малиною.
Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 років / Фото Reddit
Несподівана знахідка викликала цікавість щодо того, як довго насправді можуть зберігатися заморожені продукти. Це прокоментував експерт у галузі харчових наук Джонатан Рейно.
Цікаво! Компанія Джонатана розробила розчин із мікрочастинками міді, призначений для збереження м'яса та інших білків протягом тривалого часу.
Рейно пояснив, що з наукового погляду, заморожування їжі теоретично може зберегти її на невизначений термін, зупиняючи бактеріальну активність, яка є основною причиною псування їжі. Однак він застеріг від вживання їжі, замороженої на тривалий термін.
Навіть в умовах заморозки продукти з часом псуватимуться. Хоча можна уникнути харчового отруєння, вживаючи такі продукти, вони будуть не такими смачними, і тому я б не рекомендував їх,
– наголосив він.
Люди у коментарях також не залишилися осторонь, прокоментувавши ситуацію так:
- "Цей сорбет уже достатньо дорослий, щоб пити, голосувати й подавати заявки на іпотеку",
- "Його місце в музеї",
- "Цей сорбет старший за більшість людей, які читають ці коментарі",
- "Сорбету стільки ж років, скільки мені, а мої коліна вже починають боліти. Залишайся в морозилці, поки можеш, мій друже".
Цікаво, що інший чоловік знайшов старий чизбургер у своєму авто. Попри вік, він виглядав дуже добре. Експерти з ScienceNotes пояснили, що сама котлета і булочка, з якого зроблений бургер, не піддаються впливу часу, оскільки вони містять низький рівень води.