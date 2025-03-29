Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Такая находка вызвала бурное обсуждение в сети, ведь мороженое лежало в морозилке 35 лет. Мужчина поделился фотографиями на форуме Reddit.

Я нашел в морозилке моей бабушки сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов,

– написал он.

На кадрах видно 2 банки сорбета:

со вкусом персика,

с малиной.



Сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов / Фото Reddit

Неожиданная находка вызвала интерес относительно того, как долго на самом деле могут храниться замороженные продукты. Это прокомментировал эксперт в области пищевых наук Джонатан Рейно.

Интересно! Компания Джонатана разработала раствор с микрочастицами меди, предназначен для сохранения мяса и других белков в течение длительного времени.

Рейно объяснил, что с научной точки зрения, замораживание пищи теоретически может сохранить ее на неопределенный срок, останавливая бактериальную активность, которая является основной причиной порчи пищи. Однако он предостерег от употребления пищи, замороженной на длительный срок.

Даже в условиях заморозки продукты со временем будут портиться. Хотя можно избежать пищевого отравления, употребляя такие продукты, они будут не такими вкусными, и поэтому я бы не рекомендовал их,

– подчеркнул он.

Люди в комментариях также не остались в стороне, прокомментировав ситуацию так:

"Этот сорбет уже достаточно взрослый, чтобы пить, голосовать и подавать заявки на ипотеку",

"Его место в музее",

"Этот сорбет старше большинства людей, которые читают эти комментарии",

"Сорбету столько же лет, сколько мне, а мои колени уже начинают болеть. Оставайся в морозилке, пока можешь, мой друг".

Интересно, что другой человек нашел старый чизбургер в своей машине. Несмотря на возраст, он выглядел очень хорошо. Эксперты из ScienceNotes объяснили, что сама котлета и булочка, из которого сделан бургер, не поддаются влиянию времени, поскольку они содержат низкий уровень воды.