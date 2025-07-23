Трінчер, Верба, Цимбалюк, Лебіга: американка оцінювала українських зірок по фото

Українка Марія Гапій провела цікавий "експеримент" у США. Вона показувала свої подрузі-американці фотографії українських знаменитостей, а дівчина мала сказати своє перше враження.

Марія показала подрузі Аліссі фото Анни Трінчер, Юлії Верби, Тараса Цимбалюка, Даші Майорової та Михайла Лебіги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @mariiahapi.

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Кого дівчата згадали у першій частині?

Поки що в українки в тіктоці є 2 відео на цю тематику. Про співачку Анну Трінчер американка відгукується так: "Вона справді гарненька. Мені подобається. Подобається її одяг. Думаю, вона дуже миле. Але, мабуть, фотошопить свої фото".

Далі дівчина оцінює блогера та актора Богдана Буше. "Симпатичний. Схожий на гарненького хлопця. Знаєш, на американця. На того, хто намагається звабити. У нього дуже мила посмішка", – каже вона.

Інфлюенсерку Юлію Вербу американка назвала "дуже милою". Водночас їй здалося, що актор Тарас Цимбалюк виглядає "милим, але таким, що готовий битися"

Американка висловилася про Трінчер, Буше, Вербу і Цимбалюка: дивіться відео

Про кого друге відео Марії?

Згодом Марія опублікувала другу частину відео. Співачку Дашу Майорову вона вважає "гарною від природи". Коли американка побачила фото стрімера Михайла Лебіги, спочатку пожартувала, що хотіла б за нього заміж. Проте потім додала, що він 1 з 10 або 2 з 10. "Маю на увазі, можливо, у нього є талант. Знаєте, він гарно одягнений. Усе чорне. Досить симпатичний, але не для мене", – пояснила Алісса.

Як Алісса оцінила Майорову та Лебігу: дивіться відео

Раніше ми розповідали вірусне відео з українкою в Одесі. У відповідь на питання блогера вона видала фразу, яка породила багато мемів: "Це яка мова взагалі? Сорі, я просто з Шотландії приїхала".