Поки правозахисники й експерти попереджають про ризики згортання незалежності антикорупційних органів, соцмережі вибухнули креативом. Реакцію соцмереж зібрав для вас 24 Канал.

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Що відомо про скандальний закон №12414?

22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12414 у другому читанні більшістю голосів (263 "за"). Закон спочатку стосувався покращення розслідування зникнення людей в зоні воєнних дій, однак у процесі засідання до нього додали правки, що суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Зокрема:

Керівник САП втрачає вплив: більше не вирішує про підслідність справи, а відучас стає номінальною фігурою.

більше не вирішує про підслідність справи, а відучас стає номінальною фігурою. Пряма підлеглість: НАБУ й САП за формальними ознаками перетворюються на інструмент Офісу Генпрокурора.

На що українці запускають новий збір?

Коли стало очевидно, що президент Володимир Зеленський не поспішає ветувати закон, користувачі X (Twitter) і Telegram-канали почали іронізувати, що "пора відкривати банку на збір на вето".

Підпис з'являвся і зникав: магія поза Гоґвортсом існує?

На сайті Верховної Ради кілька разів то з'являвся підпис президента, то зникав, викликавши шквал жартів. Люди у соцмережах жартували, що президент нібито не міг визначитися, чи підписувати йому законопроєкт. Зрештою, пізно ввечері, 22 липня, підпис таки з'явився.

Адмін сайту Верховної Ради зараз pic.twitter.com/ZLlpiwtNNm — Andrii Tkachuk (@a__tkachuk) July 22, 2025

Як пишуть звернення Зеленського?

Того вечора нічне звернення Володимира Зеленського викликало не менше подиву, ніж сам скандальний законопроєкт. Річ у тім, що саме звернення вийшло дуже пізно і українці почали жартувати, що його "дописував чат-бот GPT о 2 ночі".

Що відбувалося в ОП: дивіться відео

В ОП готують вечірнє звернення pic.twitter.com/pJE7hhYEmy — незнайомка (@melodic_owl) July 22, 2025



Українці припускають, як писалося звернення Зеленського / Фото із соцмереж



Дмитру Литвину було не легко / Фото із соцмереж

Зрештою звернення Зеленського таки вийшло, але у доволі пізній час. У ньому президент запевнив, що НАБУ і САП продовжать роботу без російських впливів, а справедливість і невідворотність покарання будуть забезпечені.

Авторитарному режиму бути?

Після заяв правозахисників про ризик посилення впливу влади на незалежні органи, українці знову звернулися до чорного гумору.



Українці проти будь-якого режиму / Фото із соцмереж

Важливо! Багато українців зізнаються, що шоковані подіями, і навіть звичні жарти звучать із гіркотою. Всі ми не просто втомилися, ми – емоційно виснажені.

Я думала то нова пошта спонсорує pic.twitter.com/qv4bQBs1TJ — Пані Пригода (@pani_prygoda) July 23, 2025



Історія циклічна / Фото із соцмереж



Гірка правда / Фото із соцмереж