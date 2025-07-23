Пока правозащитники и эксперты предупреждают о рисках сворачивания независимости антикоррупционных органов, соцсети взорвались креативом. Реакцию соцсетей собрал для вас 24 Канал.
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Что известно о скандальном законе №12414?
22 июля 2025 года Верховная Рада приняла законопроект № 12414 во втором чтении большинством голосов (263 "за"). Закон изначально касался улучшения расследования исчезновения людей в зоне военных действий, однако в процессе заседания к нему добавили правки, существенно ограничивающие независимость НАБУ и САП. В частности:
- Руководитель САП теряет влияние: больше не решает о подследственности дела, а отныне становится номинальной фигурой.
- Прямая подчиненность: НАБУ и САП по формальным признакам превращаются в инструмент Офиса Генпрокурора.
На что украинцы запускают новый сбор?
Когда стало очевидно, что президент Владимир Зеленский не спешит ветировать закон, пользователи X (Twitter) и Telegram-каналы начали иронизировать, что "пора открывать банк на сбор на вето".
Подпись появлялась и исчезала: магия вне Хогвартса существует?
На сайте Верховной Рады несколько раз то появлялась подпись президента, то исчезала, вызвав шквал шуток. Люди в соцсетях шутили, что президент якобы не мог определиться, подписывать ли ему законопроект. В конце концов, поздно вечером, 22 июля, подпись таки появилась.
Как пишут обращение Зеленского?
В тот вечер ночное обращение Владимира Зеленского вызвало не меньше удивления, чем сам скандальный законопроект. Дело в том, что само обращение вышло очень поздно и украинцы начали шутить, что его "дописывал чат-бот GPT в 2 ночи".
Что происходило в ОП: смотрите видео
Украинцы предполагают, как писалось обращение Зеленского / Фото из соцсетей
Дмитрию Литвину было не легко / Фото из соцсетей
В конце концов обращение Зеленского таки вышло, но в довольно позднее время. В нем президент заверил, что НАБУ и САП продолжат работу без российских влияний, а справедливость и неотвратимость наказания будут обеспечены.
Авторитарному режиму быть?
После заявлений правозащитников о риске усиления влияния власти на независимые органы, украинцы снова обратились к черному юмору.
Украинцы против любого режима / Фото из соцсетей
Важно! Многие украинцы признаются, что шокированы событиями, и даже привычные шутки звучат с горечью. Все мы не просто устали, мы – эмоционально истощены.
История циклична / Фото из соцсетей
Горькая правда / Фото из соцсетей