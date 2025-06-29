У Фінляндії суд визнав спідницю знаряддям злочину та конфіскував її

Незвичайне рішення ухвалив суд у Фінляндії: у жінки, звинуваченої у крадіжці, конфіскували спідницю. Саме її визнали ключовим знаряддям злочину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Як з'ясувалося, жінка використовувала спеціально пошиту довгу спідницю з подвійним дном, аби непомітно ховати вкрадені речі з магазинів. Камери спостереження зафіксували, як вона протягом кількох місяців здійснювала крадіжки одягу, косметики та дрібної електроніки, зокрема навушників, вартістю на сотні євро.

У суді жінка визнала провину. Прокуратура наголосила, що саме конструкція одягу дозволила їй неодноразово оминати охоронні системи магазинів. Загалом жінка винесла товарів на суму приблизно 800 євро.

Як покарали зловмисницю

Суд визнав спідницю "інструментом, призначеним для скоєння злочину", і постановив її вилучити. Жінка обурилася і подала апеляцію у відповідь на це рішення. Мовляв, це спідниця є традиційним одягом для жінок ромської національності та її втрата є ганьбою як для людини, так і для її сім'ї.



У Фінляндії суд визнав спідницю знаряддям злочину (Ілюстративний кадр) / Фото з мережі

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