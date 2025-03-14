Геймер пройшов всю гру Super Mario Bros за рекордно короткий час

Хлопець із псевдонімом Ніфтскі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, повністю пройшовши класичну гру 1985 року Super Mario Bros.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекорд

Відданий геймер зміг пройти гру за рекордно короткий час – 4 хвилини 54,565 секунди. Саме з таким результатом він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Сам американський геймер стверджує, що досягнення рекордного часу стало результатом багаторічної гри на Nintendo Entertainment System.

Я витрачаю щонайменше 90% свого часу на тренування і 10% – на швидкісні забіги, що, на мою думку, є вагомою причиною того, чому я так далеко зайшов у цій грі,

– сказав геймер.

Цікаво! Раніше відомий спідранер під ніком Bubzia побив світовий рекорд з проходження Super Mario 64 наосліп всього за три дні.



Американський геймер / Скриншот з відео

Що про свій результат каже сам геймер

Сам американець стверджує, що не задоволений своїм часом.

Я маю великі амбіції побити світовий рекорд Super Mario Bros. принаймні за 4 хвилини 54,3 секунди, перш ніж буду повністю задоволений,

– поділився він.