Геймер пройшов всю гру Super Mario Bros за рекордно короткий час
- Геймер Ніфтскі встановив рекорд, пройшовши Super Mario Bros за 4 хвилини 54,565 секунди.
- Він планує побити свій власний рекорд, досягнувши часу 4 хвилини 54,3 секунди.
Хлопець із псевдонімом Ніфтскі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, повністю пройшовши класичну гру 1985 року Super Mario Bros.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про рекорд
Відданий геймер зміг пройти гру за рекордно короткий час – 4 хвилини 54,565 секунди. Саме з таким результатом він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Сам американський геймер стверджує, що досягнення рекордного часу стало результатом багаторічної гри на Nintendo Entertainment System.
Я витрачаю щонайменше 90% свого часу на тренування і 10% – на швидкісні забіги, що, на мою думку, є вагомою причиною того, чому я так далеко зайшов у цій грі,
– сказав геймер.
Цікаво! Раніше відомий спідранер під ніком Bubzia побив світовий рекорд з проходження Super Mario 64 наосліп всього за три дні.
Американський геймер / Скриншот з відео
Що про свій результат каже сам геймер
Сам американець стверджує, що не задоволений своїм часом.
Я маю великі амбіції побити світовий рекорд Super Mario Bros. принаймні за 4 хвилини 54,3 секунди, перш ніж буду повністю задоволений,
– поділився він.