"Зрозумів це життя": голодний кіт на кухні розсмішив мережу своєю поведінкою

Інколи здається, що домашні тварини мають такі ж емоції та почуття, як і люди. Це доводить кіт на прізвисько Клаус, який продемонстрував неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @caits182.

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Чорно-білий кіт, на ім'я Клаус буквально підірвав тікток. На оприлюднених у мережі кадрах ми можемо побачити, як пухнастик сам відкриває дверцята мікрохвильової печі. Відео з його трюком стрімко набрало понад 3,8 мільйона переглядів і зібрало сотні тисяч лайків, викликавши захоплення та сміх у коментарях.

Ви коли-небудь бачили, як кішка відкриває мікрохвильовку?,

– підписала вона відео.

Втім, далі у кадрі господиня швидко реагує, не давши Клаусу залізти всередину.

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Як з'ясувалося, Клаусу лише 1,5 року. Його прихистили ще кошеням – у п'ятимісячному віці. Тепер він живе з іншим котом, на ім'я Веслі. Попри свої витівки, за словами власниці, Клаус – дуже ніжний та ласкавий, а також обожнює обійми.

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