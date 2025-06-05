Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @caits182.

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Черно-белый кот, по имени Клаус буквально взорвал тикток. На обнародованных в сети кадрах мы можем увидеть, как пушистик сам открывает дверцу микроволновой печи. Видео с его трюком стремительно набрало более 3,8 миллиона просмотров и собрало сотни тысяч лайков, вызвав восхищение и смех в комментариях.

Вы когда-нибудь видели, как кошка открывает микроволновку?,

– подписала она видео.

Впрочем, дальше в кадре хозяйка быстро реагирует, не дав Клаусу залезть внутрь.

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Как выяснилось, Клаусу всего 1,5 года. Его приютили еще котенком – в пятимесячном возрасте. Теперь он живет с другим котом, по имени Уэсли. Несмотря на свои выходки, по словам владелицы, Клаус – очень нежный и ласковый, а также обожает объятия.

Ранее на северо-востоке Таиланда слон, по имени Плай Бианг Лек вошел в продуктовый магазин, взял рисовый крекер и съел его. Местные жители отнеслись к инциденту с юмором.