Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсмене

Рекордсмена зовут Пол Метан. Он открыл в себе новый талант во время йоги и решил развивать его. Он еще с 1980-х регулярно устраивал "выступления" перед друзьями. В 2009 году он сумел поразить судей шоу "Британия имеет талант". Хотя некоторые из жюри отреагировали довольно резко, назвав его номер "отвратительным".

Более того, мужчина годами зарабатывал на жизнь таким образом. Поэтому с начала своего пути британец участвовал в различных мероприятиях, развлекательных шоу и доказывал, что он достоин этого титула.

Как выглядит рекордсмен: смотрите видео

Сейчас Пол Метан проводит время, "пукая" свои любимые песни и исполняя поздравления с днем рождения, такой контент он выкладывает на своей странице в YouTube. Кроме того, он активно гастролирует по всему миру в комедийных клубах со своими необычными умениями.

Интересно! Самый длинный зафиксированный пук в мире длился 2 минуты 42 секунды, и его автором считается Бернард Клемонс из Лондона. Этот рекорд упоминается в интернет-сообществах, хотя официального подтверждения от Книги рекордов Гиннеса пока нет.

Хотя эти рекорды могут казаться забавными, они демонстрируют, насколько разнообразными могут быть человеческие таланты и стремление к уникальности.

Ранее мы писали о мужчине, по имени Абольфазл Сабер Мохтари, который установил рекорд, прилепив к своему телу 96 ложек без клея или скотча.