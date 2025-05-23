Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Мужчина из Ирана, по имени Абольфазл Сабер Мохтари побил мировой рекорд, включая свои собственные. Он прилепил к своему телу более 90 ложек без всяких дополнительных средств.

Интересно! Абольфазл Сабер Мохтари впервые установил рекорд по количеству ложек, сбалансированных на теле в 2021 году. Тогда количество составило 85 ложек, побив предыдущий рекорд в 64 ложки.

Позже он побил свой собственный рекорд в 2023 году с 88 ложками, а в этом году снова вернулся с новым результатом – 96 приклеенных на тело ложек.

Мужчина приклеил к своему телу рекордное количество ложек: смотрите видео

Как такое возможно

Абольфазл случайно открыл свой уникальный талант, когда был еще ребенком.

После многих лет практики и усилий я смог укрепить свой талант и развить его до того уровня, на котором он находится сейчас,

– сказал он специалистам.

Мужчина утверждает, что он может прилепить на свое тело все, что имеет поверхность – пластик, стекло, фрукты, камень, дерево и тому подобное.

Интересно знать! Предметы, которые имеют гладкую поверхность (например, пластиковые стаканчики), могут прилипать к коже (особенно на влажной поверхности, например лоб) благодаря созданию небольшого вакуума. Или же легкие предметы (бумага, пластиковые пакеты) могут временно "прилипать" к коже или волосам благодаря статическому электричеству.

По мнению Абольфазла, его необычный талант работает потому, что он может передавать энергию из своего тела в предмет.

Ранее в Индии мужчина установил 4 мировых рекорда за один день. Известно, что рекордсмен увлекается составлением карточных домиков, поэтому все его рекорды были связаны с этим.