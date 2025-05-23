Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Чоловік з Ірану, на ім'я Абольфазл Сабер Мохтарі побив світовий рекорд, включно зі своїми власними. Він приліпив до свого тіла понад 90 ложок без жодних додаткових засобів.

Цікаво! Абольфазл Сабер Мохтарі вперше встановив рекорд за кількістю ложок, збалансованих на тілі у 2021 році. Тоді кількість склала 85 ложок, побивши попередній рекорд у 64 ложки.

Пізніше він побив свій власний рекорд у 2023 році з 88 ложками, а цього року знову повернувся з новим результатом – 96 приклеєних на тіло ложок.

Чоловік приклеїв до свого тіла рекордну кількість ложок: дивіться відео

Як таке можливо

Абольфазл випадково відкрив свій унікальний талант, коли був ще дитиною.

Після багатьох років практики і зусиль я зміг зміцнити свій талант і розвинути його до того рівня, на якому він знаходиться зараз,

– сказав він фахівцям.

Чоловік стверджує, що він може приліпити на своє тіло все, що має поверхню – пластик, скло, фрукти, камінь, дерево тощо.

Цікаво знати! Предмети, які мають гладку поверхню (наприклад, пластикові стаканчики), можуть прилипати до шкіри (особливо на вологій поверхні, як-от лоб) завдяки створенню невеликого вакууму. Або ж легкі предмети (папір, пластикові пакети) можуть тимчасово "прилипати" до шкіри або волосся завдяки статичній електриці.

На думку Абольфазла, його незвичайний талант працює тому, що він може передавати енергію зі свого тіла в предмет.

Раніше в Індії чоловік встановив 4 світові рекорди за один день. Відомо, що рекордсмен захоплюється складанням карткових будиночків, тож всі його рекорди були пов'язані з цим.