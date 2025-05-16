Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Відомо, що рекордсмен захоплюється складанням карткових будиночків, тож всі його рекорди були пов'язані з цим.

Які рекорди встановив чоловік

Спочатку Арнав Дага побудував найбільший картковий будинок за одну годину, а через 8 годин він побив другий рекорд. А після цього встановив ще два рекорди, створивши будиночки з гральних карт за 12 і за 24 години.

Складання карт завжди було моєю пристрастю, і я дуже хотів перевірити свої можливості. Це складне мистецтво, яке вимагає багато часу і терпіння,

– сказав рекордсмен.

Хоча Арнав зізнався, що не був впевнений, що зможе досягти поставленої мети. Все через виснаження після першого завдання. Але він все ж знайшов у собі мотивацію.

"Я вдягнув навушники і увімкнув музику, яка мене дуже мотивувала. У мене в голові з'явилася мотивація, що я повинен продовжувати укладати, і це саме те, що я робив", – розповів хлопець.



В Індії чоловік встановив 4 рекорди за день / Фото Книги рекордів Гіннеса

Складання карткових будиночків – це не надто складне заняття, але воно вимагає терпіння, акуратності та спокійної руки. Складність залежить від рівня конструкції. До того ж варто враховувати, що через будь-який рух повітря (дихання, протяг) конструкція може зруйнуватися.

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