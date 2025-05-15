Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Angling Times.

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Що відомо про коропа-рекордсмена

Рибалка виловив гігантського коропа в угорському селищі Немешвіта. Рибина вагою 47,8 кілограма є однією з найбільшим з коли-небудь зареєстрованих.

Цікаво! Рибна ферма Євро-Аква славиться велетенськими коропами, що часто перевищують вагу в 30 кілограмів.

Коли мовиться про вилов великих коропів, цьому місцю просто немає рівних,

– розповів щасливчик британському виданню.



Девід Нок спіймав рекордного коропа / Фото Angling Times

Цікаво, що чоловік ретельно готувався до цієї поїздки, вивчаючи інформацію в інтернеті та переглядаючи відео того, як закидати вудку на велику відстань. Аби виловити таку велику рибину, чоловіку знадобився певний час.

Є маленьке "але"

Попри те, що здобич виявилась реордно великою, але офіційно це досягнення не буде визнано світовим рекордом. Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA) відмовляється це зробити, оскільки риба виловлена з комерційного водоймища, а не в дикій природі.

Довідка. Наразі найбільший у світі короп, упійманий у природній водоймі, важив 34,33 кілограма.

Попри це, Девід Нок не засмучується. Після зважування рибу відпустили у воду.

Це саме та риба, яку я завжди мріяв упіймати. Рибалка, яку я ніколи не забуду!,

– наголосив він.

Раніше ми писали про іншого рибалку, на ім'я Ерік Ворд з американського штату Мен. Він встановив новий рекорд озера Мусхед, виловивши струмкову форель вагою 3,5 кілограма, побивши попередній рекорд, який тримався 66 років.