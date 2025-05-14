Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про диво-місто

Гігантське містечко побудували у Парку динозаврів Лурінья, що в Португалії. Для того, щоб його скласти, використали 230 000 детальок конструктора Lego. Загалом місто має площу понад 70 метрів квадратних. Воно включає:

невеликі житлові квартали,

дороги з різноманітними транспортними засобами,

пляж,

аеропорт,

крани на будівельному майданчику,

засаджена деревами сільська місцевість і парк динозаврів.

Як ми бачимо, творці продумали місто до деталей. Вони встановили маяк на березі моря та оснастили аеропорт трейлерами, які доставляють ваш багаж до літака. А на ярмарку розваг є колесо огляду та карусель.

Як виглядає містечко з Lego / Фото Книги рекордів Гіннеса

Відомо, що мініатюрний світ створила команда компанії BRICKOPOLIS. З 239 444 цеглин створили:

366 автомобілів,

176 дерев,

2 328 квітів та багато іншого.

Цікаво! Lego – це модульний конструктор із пластикових цеглинок, які з'єднуються між собою. З них можна створювати найрізноманітніші моделі: будівлі, машини, роботи, фігури, сцени з фільмів і навіть механізми. Lego стало не просто іграшкою, а культурним явищем.

Раніше художник мініатюр з Британії Девід Ліндон встановив світовий рекорд, створивши мікроскопічний кубик Lego розміром 0,02517 міліметра.