Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.
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Что известно о чудо-городе
Гигантский городок построили в Парке динозавров Луринья, что в Португалии. Для того, чтобы его составить, использовали 230 000 деталек конструктора Lego. В целом город имеет площадь более 70 квадратных метров. Оно включает:
- небольшие жилые кварталы,
- дороги с различными транспортными средствами,
- пляж,
- аэропорт,
- краны на строительной площадке,
- засаженная деревьями сельская местность и парк динозавров.
Как мы видим, создатели продумали город до деталей. Они установили маяк на берегу моря и оснастили аэропорт трейлерами, которые доставляют ваш багаж к самолету. А на ярмарке развлечений есть колесо обозрения и карусель.
Как выглядит городок из Lego / Фото Книги рекордов Гиннеса
Известно, что миниатюрный мир создала команда компании BRICKOPOLIS. Из 239 444 кирпичей создали:
- 366 автомобилей,
- 176 деревьев,
- 2 328 цветов и многое другое.
Интересно! Lego – это модульный конструктор из пластиковых кирпичиков, которые соединяются между собой. Из них можно создавать самые разнообразные модели: здания, машины, роботы, фигуры, сцены из фильмов и даже механизмы. Lego стало не просто игрушкой, а культурным явлением.
Ранее художник миниатюр из Британии Дэвид Линдон установил мировой рекорд, создав микроскопический кубик Lego размером 0,02517 миллиметра.