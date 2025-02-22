Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

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Что известно о рекорде

В это трудно поверить, но размер произведения господина Линдона составляет всего 0,02517 миллиметра или 0,00099 дюйма. Сам автор говорит, что ему пришлось достаточно много потратить времени и сил, чтобы создать его.

Проблема создания крошечных объектов, которые невозможно увидеть без микроскопа, требует как физической, так и умственного труда,

– сказал художник.



Произведение господина Линдона под микроскопом / Фото Jacqueline Lindon

Как зафиксировали рекорд

Известно, что эта работа автора является красным кубиком Lego, которую господин Линдон создал еще в 2019 году во время работы над другими произведениями. Для подтверждения нового рекорда были привлечены две команды – сначала Evident Scientific провели замер с помощью светового микроскопа, а затем компания Spectrographic Limited в Лидсе подтвердила, что это самая маленькая скульптура.

Справка. Предыдущий рекорд принадлежал другому художнику Виллару Вигану, который создал крошечную фигурку конструктора Lego в 2017 году.

Сам господин Линдон отметил, что ему нравятся вызовы и он любит дисциплину.