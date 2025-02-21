После инцидента Трамп якобы приказал убрать элемент меблировки из Овального кабинета. Об этом пишет New York Post, передает 24 Канал.

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После "козявки" стол отремонтируют

Президент США приказал отправить известный Resolute Desk на ремонт. Это произошло после того, как на прошлой неделе 4-летний сын Маска в прямом эфире начал "добывать сокровища" в носу и "вытер" палец о стол.

Позже Трамп заявил о замене стола на другой – C&O. В Белом доме убеждают – Resolute Desk убрали временно.

Это прекрасная, но временная замена!

– написал президент США.

Справка: Resolute Desk – дубовый стол 19 века, который британская королева Виктория подарила президенту США Резерфорду Хейзу в 1880 году. Впервые в Овальном кабинете его установили во времена президентства Джона Кеннеди. За столом работал каждый президент с 1977 года – Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден и др.