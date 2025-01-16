Хлопець був шокований, перевіривши сумочку дівчини: що там було
- Пітер був здивований, знайшовши сирий мигдаль в сумочці своєї дівчини Стейсі, призначений для диких тварин.
- Відео з цією історією зібрало понад 134 тисячі переглядів і викликало багато реакцій у соцмережах.
Хлопець, на ім'я Пітер взяв сумочку своєї дівчини Стейсі, щоб дістати ключі від поштового ящика. Однак те, що він побачив всередині, його здивувало.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sober.hag.
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Сама дівчина теж не очікувала, що побачене стане справжнім шоком для її хлопця. У відео, опублікованому у тіктоці, авторка пояснила, що ця несподівана знахідка призвела до першого незручного моменту після двох з половиною років їхніх романтичних стосунків.
Він зустрівся зі мною поглядами й сказав: "Стейсі, все дно твоєї сумочки вкрите сирим мигдалем. Тобі треба його викинути",
– згадала дівчина.
Що хлопець виявив у сумочці дівчини: дивіться відео
Навіщо дівчині мигдаль
Стейсі пояснила, що мигдаль був не про запас на той випадок, якщо вона зголодніє, а для диких тварин, яких вона бачить протягом дня, зокрема сусідських білок і ворон.
Це відео зібрало понад 134 тисячі переглядів, безліч коментарів, репостів та інших реакцій. Ось, що писали користувачі соцмереж:
- "Солідне планування".
- "Ця історія зробила мій день".
- "Я так рада, що вчасно дізналася про це, точно вкраду цю ідею".