Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo.

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Подруги Аміра Харві та Дженна Сінатра вирішила замовити такий самий десерт, яким частував себе Кевін з фільму "Сам удома". Своє замовлення вони показали у тіктоці. На оприлюднених кадрах видно, як дівчатам привезли вежу з морозивом та безліччю начинок.

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Побачивши рахунок, дівчата були шоковані. Вони "випадково" витратили 500 доларів (21 160 гривень) на 16 кульок морозива. Сам стільки коштувало морозиво з усіма доповненнями, такими як:

збиті вершки,

M&Ms,

вишні,

шоколад,

карамель,

малинові соуси.

Дженна зауважила, що перед тим, як зробити замовлення подруга запевнила, що морозиво коштує лише 100 доларів і вони розділять рахунок. Натомість вона відкрила чек і побачила квитанцію на 500 доларів.