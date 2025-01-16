Загальна вартість цього "добра" оцінюється у 10 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на itv.

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Що відомо про крадіжку

Крадіжка майна сталася у компанії AndyLoos, яка вже понад 30 років займається орендою мобільних туалетів. На відео, знятому камерами спостереження, показано, як зловмисники, діючи чітко і злагоджено, підігнали до входу в підприємство вантажівку, відчинили ворота, викотили туалети, встановили їх на підйомник і завантажили на автомобіль.

Як відбулося пограбування: дивіться відео

Реакція компанії AndyLoos

Власники фірми описали рейд як "дуже незвичайний" і заявили, що злочинці навіть привезли із собою власний візок для перевезення туалетів. У компанії не розуміють, навіщо "нападати" на компанію з прокату мобільних туалетів, якщо напевно існують цінніші речі, які можна вкрасти.

Водночас з огляду на те, наскільки зловмисники були добре підготовлені і з якою швидкістю та майстерністю було здійснено крадіжку, на фірмі підозрюють, що її виконавцем був хтось дуже добре знайомий "з індустрією оренди біотуалетів".

Наразі поліція розшукує злочинців, а власники компанії розраховують отримати страховку в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.