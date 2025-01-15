Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм andrewdeast.
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Цим відео він поділився у своїх соцмережах. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік бере свого сина на руки та витирає ним сніг з машини. Так розважається сімейство в місті Нешвілл, штат Теннессі.
Чесно кажучи, це досить хороший спосіб прибрання снігу,
– підписав відео чоловік.
У США чоловік прочищав машину від снігу своїм сином: дивіться відео
Також в публікації він залишив опитування, чи погоджуються з ним коментатори. Згідно з результатами:
- 77% опитаних обрали відповідь "так",
- а 23% не сподобався такий вид розваг.
В Instagram відео за 5 днів набрало понад 129 мільйонів переглядів та майже 2,5 мільйона вподобань.
- "Це жах. Я не можу повірити, що дитина навіть не рухає руками, щоб допомогти швидше розчистити сніг".
- "Це жахливо. Він може запамʼятати це на все життя і посміхатися".