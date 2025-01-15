Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм andrewdeast.

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Этим видео он поделился в своих соцсетях. На обнародованных кадрах видно, как мужчина берет своего сына на руки и вытирает им снег с машины. Так развлекается семейство в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

Честно говоря, это довольно хороший способ уборки снега,

– подписал видео мужчина.

В США мужчина прочищал машину от снега своим сыном: смотрите видео

Также в публикации он оставил опрос, согласны ли с ним комментаторы. Согласно результатам:

77% опрошенных выбрали ответ "да",

а 23% не понравился такой вид развлечений.

В Instagram видео за 5 дней набрало более 129 миллионов просмотров и почти 2,5 миллиона предпочтений.