Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм andrewdeast.
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Этим видео он поделился в своих соцсетях. На обнародованных кадрах видно, как мужчина берет своего сына на руки и вытирает им снег с машины. Так развлекается семейство в городе Нэшвилл, штат Теннесси.
Честно говоря, это довольно хороший способ уборки снега,
– подписал видео мужчина.
В США мужчина прочищал машину от снега своим сыном: смотрите видео
Также в публикации он оставил опрос, согласны ли с ним комментаторы. Согласно результатам:
- 77% опрошенных выбрали ответ "да",
- а 23% не понравился такой вид развлечений.
В Instagram видео за 5 дней набрало более 129 миллионов просмотров и почти 2,5 миллиона предпочтений.
- "Это ужас. Я не могу поверить, что ребенок даже не двигает руками, чтобы помочь быстрее расчистить снег".
- "Это ужасно. Он может запомнить это на всю жизнь и улыбаться".