Общая стоимость этого "добра" оценивается в 10 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на itv.

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Что известно о краже

Кража имущества произошла в компании AndyLoos, которая уже более 30 лет занимается арендой мобильных туалетов. На видео, снятом камерами наблюдения, показано, как злоумышленники, действуя четко и слаженно, подогнали ко входу в предприятие грузовик, открыли ворота, выкатили туалеты, установили их на подъемник и загрузили на автомобиль.

Как произошло ограбление: смотрите видео

Реакция компании AndyLoos

Владельцы фирмы описали рейд как "очень необычный" и заявили, что преступники даже привезли с собой собственную тележку для перевозки туалетов. В компании не понимают, зачем "нападать" на компанию по прокату мобильных туалетов, если наверняка существуют более ценные вещи, которые можно украсть.

В то же время учитывая то, насколько злоумышленники были хорошо подготовлены и с какой скоростью и мастерством было осуществлено кражу, на фирме подозревают, что ее исполнителем был кто-то очень хорошо знакомый "с индустрией аренды биотуалетов".

Сейчас полиция разыскивает преступников, а владельцы компании рассчитывают получить страховку в размере 10 000 фунтов стерлингов.