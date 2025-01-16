Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

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Подруги Амира Харви и Дженна Синатра решили заказать такой же десерт, которым угощал себя Кевин из фильма "Один дома". Свой заказ они показали в тиктоке. На обнародованных кадрах видно, как девушкам привезли башню с мороженым и множеством начинок.

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Увидев счет, девушки были шокированы. Они "случайно" потратили 500 долларов (21 160 гривен) на 16 шариков мороженого. Сам столько стоило мороженое со всеми дополнениями, такими как:

взбитые сливки,

M&Ms,

вишни,

шоколад,

карамель,

малиновые соусы.

Дженна заметила, что перед тем, как сделать заказ подруга заверила, что мороженое стоит всего 100 долларов и они разделят счет. Вместо этого она открыла чек и увидела квитанцию на 500 долларов.