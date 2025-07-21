Місто у США – в "облозі" ховрахів: їхня кількість шокує, влада не може впоратися з проблемою

Популяція ховрахів Річардсона в американському місті Майнот різко зросла та загрожує нормальному життю мешканців. За оцінками місцевих служб, кількість гризунів може досягати десятків тисяч, а співвідношення "ховрах до людини" там уже наближається до 1:1.

Незважаючи на зусилля місцевої влади та спеціалістів з боротьби зі шкідниками, ситуація залишається майже безконтрольною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Ховрахи Річардсона – це вид гризунів, що є близьким родичем звичайного ховраха та бабака. Вони живуть переважно у Північній Америці – на преріях Канади та півночі США.

Чому місцеві мешканці стурбовані?

Джошуа Герман, експерт з контролю над тваринами, порівняв теперішню боротьбу з гризунами з "протистоянням людині урагану". "Це марно, якщо я ставлю пастки, а мій сусід – ні. Без спільної стратегії успіху не буде", – пояснив він.



Джошуа Герман поруч із норами, виритими ховрахами Річардсона / Фото AP

Проблема вийшла далеко за межі приватних дворів. Гризунів фіксують навіть на злітно-посадкових смугах військової авіабази в Майноті, а також біля кількох шкільних закладів. "Без перебільшень – їх мільйони. Це постійна боротьба з природою. Вони тут були ще до нас", – зазначив Джаред Едвард, директор з інфраструктури шкіл міста.

Як боротися з проблемою?

Серед мешканців зростає тривога. Пашоне Ґрендсон поділилася, що гризуни не лише знищують рослини у дворі, а й проникають у будинки: один заліз у спальню її доньки.

Це страшно. Я не знаю, які хвороби вони переносять, і хвилююся, що він може вкусити дитину,

– розповіла жінка.

Поки що не існує єдиного методу контролю популяції. Серед варіантів – пастки, отруєні приманки або ж регулювання розмноження ховрахів. Герман вважає останній підхід найперспективнішим. "Вони, звісно, милі. Але це шкідники. І якщо дати їм вільно плодитися, наслідки будуть загрозливими", – пояснив він.

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