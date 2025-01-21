"Налаштовує Старлінк": мережа вибухнула мемами через дивну поведінку Маска на інавгурації Трампа

Гендиректор Tesla та SpaceX, а також мільярдер Ілон Маск відзначився дивною поведінкою під час інавгурації Дональда Трампа. У соцмережах створили купу мемів, намагаючись пояснити дії Маска.

Найкумедніші меми про поведінку Маска на інавгурації зібрав 24 Канал.

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Дивне привітання Маска

Мільярдер оскандалився на так званому президентському параді, на якому були присутні прихильники Трампа. Маск спочатку виконав дивний танець, а потім підняв руку в жесті, схожому на нацистське привітання.

Попри те, що деякі видання вирізали з відео "зігування" Маска, все ж ці кадри потрапили до мережі та здійняли хвилю обурення. У соцмережах активно обговорюють жест мільярдера.

"Привітання" Маска: дивіться відео

Після цього мережа вибухнула мемами.



Ілон Маск та Володимир Зеленський / Фото "Останній капіталіст"



Маск розійшовся / Фото Goni



Спершу нацистське привітання, а що ж далі / Фото із соцмереж

Сам глава SpaceX поки що свій жест ніяк не коментував. А от деякі російські канали спробували його виправдати. Вони пишуть, що Ілон Маск не "зіганув", а виконав "Салют Белламі" – жест, який є частиною ритуалу клятви вірності прапору США.

Що ще робив Маск на інавгурації

Також у мережі з'явилось відео, на якому Ілон Маск поводиться досить дивно і неприродно. У нього крутиться голова і закочуються очі.

Як поводився Маск: дивіться відео

Моментами Маск був розгублений і думав про щось своє. У мережі не залишили цей погляд без уваги.



Про що ж думав Маск / Фото із соцмереж



Нова реальність після інавгурації Трампа / Фото із соцмереж

Українці припустили, що Маск вживав заборонені речовини. Таке пару разів траплялося і в нашому парламенті.



Це ж було вже / Фото NV



На поведінку Маска відреагував і Стерненко / Фото NV



Що про поведінку Маска кажуть українці / Фото NV



Реакція мережі на поведінку Маска / Фото NV