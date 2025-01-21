Мовиться про Марка Цукерберга, який потрапив у курйозну ситуацію на інавгурації Дональда Трампа. Що там відбулося – розповідає 24 Канал.

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Що сталося на інавгурації Трампа

Засновник Facebook Марк Цукерберг потрапив у незручну ситуацію, коли поглянув на декольте нареченої Джеффа Безоса. Саме у цей його погляд упіймали камери. У мережі вже встигли розкритикувати занадто відвертий образ Лори Санчес, яка обрала для інавгурації жакет із глибоким декольте та мереживним бюст'є, яке визирало з-під одягу.



Марк Цукерберг і наречена Джеффа Безоса Лора Санчес / Фото із соцмережі Х

Цікаво, що дружина Цукерберга, Прісцилла Чан, сиділа з іншого боку від нього. Вона обрала максимально стриманий і класичний одяг – закритий костюм ніжно-блакитного кольору, який доповнювала нитка перлів.

Реакція соцмереж

Звісно ж, така подія породила чимало мемів. У мережі одразу ж написали, що "ЦЕНЗУРУ ЗНЯТО!".

Користувачі соцмереж пожартували над реакцією Цукерберга: дивіться відео

Ця посмішка в кінці: дивіться відео

Схоже, після цього відео Цукерберг таки ночував на вулиці.



Ніч Цукерберга після інавгурації Трампа / Фото із соцмережі Х

Ну і куди ж без професійного гумору? У соцмережах пожартували, що саме так Facebook дивиться на ваші дані.



Як Facebook дивиться на ваші дані / Фото із соцмережі Х

Або ж ще одна життєва ситуація: "Я, коли дивлюся фільм із субтитрами".



Меми про Цукерберга на інавгурації Трампа / Фото із соцмережі Х