"Одягнувся не по погоді": як сенатор Феттерман зганьбився на інавгурації Трампа

Інавгурація Дональда Трампа запам'яталася великою кількістю курйозних моментів. Одним з таких є поява сенатора Джона Феттермана у чорному худі та сірих шортах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нindustan Тimes.

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В якому образі з'явився Джон Феттерман

Сенатор від Демократичної партії Джон Феттерман давно відомий своїм вибором повсякденного одягу в Конгресі та тим, що часто носить свій фірмовий чорний топ із капюшоном і шорти у Вашингтоні. На інавгурацію Трампа він прийшов у чорному худі та сірих шортах на тлі сильного холоду.

Свій обрах сенатор доповнив зручними кросівками. Такий вибір одягу сенатора різко контрастує з переважною більшістю відвідувачів, які були вдягнені костюми та сукні.

В якому образі прийшов Джон Феттерман: дивіться відео

Американські ЗМІ пишуть, що він був єдиний, хто прибув у спортивному одязі на інавгурацію Дональда Трампа, і що він нерідко віддає перевагу такому стилю в одязі.

Довідка. 20 січня у Вашингтоні було -3 градуси. Через морозну погоду інавгурацію Трампа вирішили проводити у приміщенні, а не на вулиці.