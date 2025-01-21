Дивний Маск та Меланія "Петрівна": якими курйозами запам'яталася інавгурація Трампа

У США 20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США. На події відбулося чимало курйозних моментів, які стали причиною для створення численних мемів у мережі.

24 Канал зібрав найсмішніші меми про інавгурацію Трампа.

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Меланія Трамп в образі Клавдії Петрівни

Попри те, що Меланія Трамп разом зі стилістами продумувала кожну деталь свого образа, вона все одно потрапила у курйозну ситуацію. Її розкішний капелюшок був у центрі уваги і став предметом для жартів та мемів у соцмережах.



Меланія Трамп в образі Клавдії Петрівни / Фото із соцмереж



Жарт швидко підхопили у мережі / Фото із соцмереж



Меланія Трампівна чи Клавдія Петрівна / Фото із соцмереж



А, може, це натяк / Фото із соцмереж



Меланію Трамп порівняли з торшером / Фото із соцмереж



Трамп та Клавдія Петрівна у Білому домі / Фото "Баба і кіт"

Ще одна життєва ситуація: коли хлопець хоче поцілувати тебе, а ти тільки-но закінчила робити макіяж.



Шляпа, щоб не цілуватися / Фото із соцмереж

Дивна поведінка Ілона Маска

У центрі уваги також опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск. Він відзначився дивною поведінкою на інавгурації Дональда Трампа, виконавши дивний танець та жест, схожий на нацистське привітання.



Маск використав нацистське привітання / Фото із соцмереж



Як Маск буде налагоджувати контакт з марсіанами / Фото із соцмереж



Макс "зігує" / Фото Goni

Більше про дивну та незрозумілу поведінку Ілона Маска – читайте у нашому матеріалі.

Трамп та закінчення війни

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години. Що ж, ми чекаємо, час пішов.



Трамп обіцяв, що закінчить війну за 24 години / Фото із соцмереж



Пост здав – пост прийняв / Фото із соцмереж



Реакція Трампа на дії Маска / Фото Goni



Різниця між інтровертами та екстравертами / Фото із соцмереж