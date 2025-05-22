Жінка з Індії вийшла заміж за 25 чоловіків: як їй це вдалося

В Індії правоохоронці були змушені заарештувати жінку, яка обдурила 25 чоловіків. Вона укладала з ними фіктивний шлюб за 7 місяців.

За свої шахрайські дії 23-річну Анурадху Пасван прозвали "нареченою, що грабує і тікає". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Як повідомили правоохоронці, жінка вийшла заміж за 25 чоловіків у різних штатах. Вона змогла зробити це за 7 місяців. Анурадха була частиною добре організованої мережі шлюбного шахрайства. Банда діяла через агентів, які використовували WhatsApp, щоб представляти потенційних наречених та брати з клієнтів гроші.

Як "працювала" жінка:

Вона видавала себе за наречену. Укладала законний шлюб з нареченими, які нічого не підозрювали. Прихопивши із собою гроші, золото, техніку та інші цінні речі, через кілька днів зникала.



Жінка з Індії вийшла заміж за 25 чоловіків / Фото Unsplash

Шахрайську схему вдалося викрити після того, як один зі справжніх чоловіків звернувся зі скаргою і почав розшукувати свою зниклу дружину. У межах розслідування поліцейський під прикриттям навіть зіграв роль удаваного нареченого.

Правоохоронці також встановили особи кількох інших учасників злочинного угруповання, які, ймовірно, були залучені до цієї афери. Всі підозрювані – жителі Бхопала, що мешкають у різних районах міста.

Раніше Університет Наварри в Іспанії оголосив про пошук добровольців для дослідження впливу помірного споживання вина на здоров'я. Ця ініціатива є частиною дослідження середземноморського стилю споживання алкоголю, зокрема вивчаючи його вплив на серцево-судинну систему.